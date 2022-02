Valori inquinanti sopra i limiti «Più colpite le aree industriali»

Bari colpita dallo smog come tanti altri centri abitati italiani. Un dato che deve far riflettere, ma che non deve fare paura. Infatti grazie al report di Legambiente emerge che in città i numeri non sono così disastrosi: l'ambiente è si fortemente colpito dall'inquinamento, in Puglia però la condizione non è gravissima.

L'anno appena trascorso sarà comunque ricordato come periodo importante per la lotta all'inquinamento atmosferico. I due fattori particolarmente importanti che potrebbero segnare una svolta da qui ai prossimi anni in termini di politiche di risanamento della qualità dell'aria sono stati: la pubblicazione nel novembre 2021 delle nuove linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e la sentenza di condanna nel novembre 2020 da parte della Corte europea di giustizia nei confronti dello Stato italiano per quanto riguarda la procedura di infrazione sulle polveri sottili, chiamate tecnicamente le Pm10, registrate in Italia dal 2008 al 2018.

PM10 calato di un punto dal 2020



Nel capoluogo di regione la quantità di polveri sottili è scesa rispetto allo scorso anno passando da una concentrazione nell'aria di 23 a 22 nel caso delle Pm10. In assoluto in città i valori che dovrebbero essere seguiti sono comunque sopra lo standard imposto dall'Oms ma sotto la media nazionale, si pensi che Pm2.5 è a livello 13 mentre le emissioni di No2 sono di 21. Rispettivamente, secondo le indicazioni dell'Oms la riduzione delle concentrazioni, necessarie per ritornare ai valori massimi stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità stessa, dovrebbero essere del 31% per il Pm10 che ha come soglia prevista da Oms 15, del 62% per il Pm2.5 che invece non dovrebbe andare oltre 5 e del 52% per l'No2 che si dovrebbe arrestare a 10. «Le città pugliesi sono chiamate ad affrontare la problematica dell'inquinamento atmosferico in maniera trasversale e integrata con azioni efficaci, incisive e durature con misure integrate messe in campo dal governo nazionale, da quelli regionali e comunali» ha dichiarato Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia. «Il dato pugliese ci dimostra come le città maggiormente penalizzate sono quelle in cui la mobilità e le aree industriali sono i fattori che incidono negativamente sulla qualità atmosferica e sanitaria. Per questi motivi, da qui ai prossimi anni, per accelerare la transizione ecologica sarà centrale adottare misure che puntino davvero ad una nuova visione di città e centro urbano, incentrando la pianificazione sulla mobilità sostenibile, elettrica, intermodale, di condivisione ripensando anche gli spazi urbani. Sarà inoltre rilevante puntare anche sull'efficientamento energetico e bloccare la commercializzazione dei veicoli a combustione interna al 2030».

Di fronte a questa fotografia, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di ripensare e ridisegnare in prima battuta le aree metropolitane, gli spazi pubblici urbani e la mobilità sostenibile, sempre più intermodale, in condivisione ed elettrica. Per questo da oggi fino ai primi di marzo prenderà il via anche la seconda edizione della Campagna Clean Cities che dal 3 marzo al 3 febbraio toccherà 17 capoluoghi italiani. Si partirà il 3 e il 4 febbraio da Milano per poi proseguire lungo la Penisola, toccando Bari il 18 e 19 febbraio. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sul tema dell'ambiente: il problema dell'inquinamento atmosferico non è un problema esclusivamente ambientale ma anche, e soprattutto, sanitario. La recente pandemia ha dimostrato quanto importante sia la salute delle persone e quanto questa dipenda dall'ambiente che ci circonda.

