Vaccini, somministrate 200mila terze dosi a Bari

Continua a gonfie vele la campagna vaccinale a Bari: superate le 200mila terze dosi, a fronte di complessivi 758mila richiami in tutto il territorio provinciale. Prosegue la campagna di rafforzamento della protezione offerta dal vaccino anti-Covid alla popolazione residente over 12 che abbia completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa: la copertura ha raggiunto l'87% totale, con una media del 94,4% tra gli over 50 e un picco del 97% tra gli ultraottantenni.

Potenziate anche le somministrazioni ai bambini

La Asl Bari sta potenziando anche la vaccinazione della fascia pediatrica, già coperta per il 56% con prima dose e 42% con ciclo completo. Parallelamente, dopo l'apertura «a sportello» per tutte le fasce d'età, si moltiplicano le iniziative mirate a raggiungere target specifici.

Si va dalla vaccinazione delle donne gravide, in programma oggi a Corato, alla somministrazione - sempre nella stessa giornata ma a Putignano - dedicata a soggetti in precedenza positivi al Covid oppure a coloro che non risultino ancora iscritti al sistema sanitario regionale, non siano in possesso di tessera sanitaria o codice fiscale o siano stati vaccinati all'estero o con vaccini non autorizzati da Ema.