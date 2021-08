Vaccini, a Noci il primato sulla copertura: il 90% della popolazione è vaccinata

E' Noci il primo Comune della Puglia che supera il 90% di copertura vaccinale tra gli over 12. Mentre in generale in tutta la regione sono 5.242.886 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale) pari al 92.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.644.401.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Puglia, ci sono altri 173 contagiati e un morto Covid: i dati... BAT Margherita di Savoia, il sindaco vieta la vendita dei test covid fai...

Il primato di Noci

Noci è il primo comune della provincia di Bari a superare il 90% di copertura vaccinale anti Covid tra gli over 12. Vicini al 90% Putignano (89%), Sammichele di Bari (88%) e Bari città (85%). Nel complesso l'84% della popolazione over 12 è stata vaccinata con prima dose e il 70% con ciclo completo.

LEGGI ANCHE: Puglia, ci sono altri 173 contagiati e un morto Covid: i dati provincia per provincia

Nel frattempo, va avanti la campagna vaccinale in vista della ripresa delle attività didattiche: sulle oltre 7.100 somministrazioni eseguite nella giornata di ieri, sono quasi 2.800 i ragazzi tra i 12 e 19 anni che hanno risposto alla «chiamata» della Asl Bari. Il 66% dei giovani baresi tra i 12 e 19 anni, infatti, ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid, mentre il 32% ha completato il ciclo di immunizzazione.