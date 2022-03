Campagna vaccinale, cambio al vertice: Figliuolo lascia, dalla Puglia arriva il generale Petroni

Sarà il pugliese Tommaso Petroni, maggior generale dell’Esercito, a prendere il posto di Francesco Paolo Figliuolo nell’organizzazione della campagna vaccinale. Questa mattina il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha firmato il Dpcm di nomina del maggior generale originario di Canosa di Puglia (Bari) a Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, a decorrere dal 1° aprile. L'Unità sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l'emergenza Covid e da personale in servizio al Ministero della Salute.

Il generale pugliese esperto di logistica

Sessanta anni, originario di Canosa di Puglia, Petroni ha ricoperto vari incarichi di comando, prestando servizio come esperto di logistica in missioni in Kurdistan, Somalia e Kosovo oltre che al quartier generale della Nato a Valencia. Dall’ottobre 2018 ad aprile 2021, il maggior generale ha svolto gli incarichi di capo reparto Trasporti e capo reparto Materiali occupandosi della gestione di tutti i trasporti nazionali ed internazionali a supporto di Enti e Reparti dell’Esercito italiano. L’Unità guidata da Petroni sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l’emergenza Covid e da personale in servizio al ministero della Salute. Le funzioni vicarie del Direttore dell’Unità sono attribuite a Giovanni Leonardi, dirigente del ministero della Salute.

Gli auguri della comunità di Canosa di Puglia

"Il Generale dell'Esercito Tommaso Petroni, nostro concittadino, è il nuovo Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Il Generale Petroni sostituirà il Generale Francesco Figliuolo a partire dal primo aprile 2022. E' un grande onore per la nostra città apprendere della nomina del Generale Petroni ad un incarico cosi prestigioso e delicato - scrive sui social il sindaco di Canosa di Puglia, Roberto Morra - Sono certo che con la sua grande professionalità ed esperienza saprà dimostrare le sue ottime qualità anche in questa nuova entusiasmante sfida. A nome mio e di tutta la comunità canosina porgo i più sinceri e sentiti auguri di buon lavoro".