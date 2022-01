Covid, vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni: domenica Open day senza prenotazione. Ecco dove

Una domenica dedicata ai piccoli pazienti che potranno vaccinarsi. L'Asl Bari ha deciso di dedicare la prossima domenica, 16 gennaio, agli Open day pediatrici.

Gli hub aperti per gli Open day

Tre gli hub impegnati, ad Altamura, Gravina in Puglia e Santeramo in Colle, dalle ore 9 alle 13. Alle sedute vaccinali anti- Covid, riservate a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni, si accede senza prenotazione e sino ad esaurimento delle dosi disponibili. «Ai genitori, per velocizzare le operazioni, si consiglia di portare il modulo del consenso già compilato», avvertono dall'Asl.