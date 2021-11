Vaccini, a Bari la dottoressa dei record: 23mila dosi ai più fragili. La Regione la celebra: «Immensa gratitudine»

Un guinnes da primati per una super dottoressa di Bari. Nell'arco di 21 mesi, da sola, ha eseguito migliaia di tamponi in Rsa e Cara Bari e, soprattutto, ha somministrato in meno di un anno 23mila vaccini anti Covid.

L'esempio

Ininterrottamente Antonella Spica, questo il nome della dottoressa del dipartimento Prevenzione dell'Asl Bari, è in prima linea nella lotta alla pandemia e oggi ha tagliato il «traguardo» delle 23mila vaccinazioni, senza mai fermarsi.

«Una roccia che rappresenta la Puglia che amiamo di più. Quella che di fronte all'emergenza risponde ogni giorno "presente". Immensa gratitudine. Grazie dottoressa», è il messaggio della Regione Puglia pubblicato sui social per ringraziarla.