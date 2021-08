Vaccinati ma senza green pass: 2mila baresi chiedono la certificazione verde alla Asl

Vaccinati ma senza green pass. Accade nel barese dove la Asl ha attivato una mail per segnalare il problema che riguarda 2mila baresi vaccinati che però non sono ancora in possesso di green pass.

La segnalazione arrivata alla Asl

Sono circa duemila le segnalazioni raccolte dal 10 agosto dall'Asl Bari da parte di cittadini che sono stati vaccinati contro il Covid ma non riescono a ottenere il Green Pass. Si tratta - spiega l'Asl all'Ansa - spesso di cittadini che si sono sottoposti alla somministrazione del siero «all'estero o in altre regioni» e nei database si creano delle falle. In un minor numero di casi può capitare, invece, che sia stato inserito un codice fiscale errato e questo provoca l'impossibilità di ottenere il certificato verde. L'Asl Bari, alla pari delle altre aziende sanitarie pugliesi, ha attivato una mail dedicata (greenpass asl.bari.it) alla quale l'utente può inviare la segnalazione e nel giro di 2-3 giorni il problema viene risolto.