Va in Calabria in auto e scompare: da più di 24 ore si cerca un 32enne barese

Ore di apprensione per le sorti di un giovane barese di 32 anni, Francesco Iacovelli, di cui non si hanno più notizie dalla vigilia dell’Epifania. Scomparso. Il ragazzo ha raggiunto la Calabria in auto e poi di lui si sono perse le tracce. Sono cominciate, quindi, ieri pomeriggio a San Nicola Arcella, paesino della provincia di Cosenza, in Calabria, le ricerche del 32enne della provincia di Bari.





Il giovane, classe 1991, nativo di Bari ma residente nella provincia del capoluogo pugliese, si è allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio dello scorso 5 gennaio riferendo che si sarebbe recato in una località marittima nei pressi di Praia a Mare (Cosenza) con la sua auto, una Volvo V70. L’auto è stata trovata nel comune di San Nicola Arcella dove sono partite le ricerche. Su richiesta dei carabinieri è stata quindi attivata la procedura di ricerca persona dispersa ai vigili del fuoco.

Nessuna traccia da più di 24 ore



Sul posto, dalle 14 di ieri, sono impegnati nella ricerca la squadra del distaccamento di Scalea e le unità di comando locale con personale Tas (topografia applicata al soccorso) che stanno coordinando le operazioni di ricerca.

Le forze dell’ordine hanno diramato la foto del giovane per poter avere il contributo di tutti, volontari e cittadini, nelle attività di ricerca.