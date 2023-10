Un aumento tra gli 800 e i duemila euro. Il Comune di Bari, con delibera di giunta, ha deciso, dopo dieci anni, di adeguare agli indici Istat gli oneri di urbanizzazione primaria a carico di chi presenta i permessi a costruire, nella zona di Santa Caterina, per i comparti A e B (per una superficie complessiva di 200mila metri quadri divisa in lotti destinati ad artigianato e deposito) e i comparti C e D per una superficie complessiva di 190mila metri quadri, divisa in lotti, destinati a commercio e deposito. L’adeguamento Istat riguarda solo la zona di Santa Caterina perché solo in queste aree è stato attivato un piano per gli insediamenti produttivi di iniziativa pubblica.

I bandi

Il Comune ha di recente anche pubblicato bandi per l’assegnazione dei lotti rimasti: 25 ancora inutilizzati dove si possono aprire strutture produttive e commerciali che si occupano di attività artigianali, di commercio al dettaglio ma nei limiti previsti per una media struttura di tipo M2 (ovvero fino a 1500 metri quadri di superficie di vendita).

Al bando hanno partecipato 27 imprese che hanno concorso per 20 lotti (su 25): sono tutte imprese baresi, soprattutto legate al settore dell’elettronica, delle costruzioni e anche un’autocarrozzeria. Sono stati esclusi gli insediamenti relativi ad attività concernenti rifiuti solidi e urbani, rifiuti tossici e nocivi, inceneritori, industrie chimiche e attività soggette a rischio di incidente rilevante , nonché progetti di opere di rilevante impatto ambientale ed ogni altra attività e/o opera ritenuta dall’amministrazione comunale non compatibile con l’ambiente e il sito insediativo.

Nel 2004 la giunta stabilì il prezzo di cessione delle aree, comprensivo del valore di esproprio, fissando anche l’ammontare del contributo per urbanizzazioni primarie, allegando allo scopo specifiche tabelle. Quegli oneri furono calcolati in base ad aliquote agevolate e non sono mai stati toccati. Fino a quando è stato reso necessario l’adeguamento Istat, in via propedeutica al rilascio dei permessi di costruire in favore delle ditte assegnatarie dei lotti rimasti. Le cifre variano da lotto a lotto ma vanno da un minimo di 800 euro di aumento ad un massimo di 3mila. L’aumento maggiore sul lotto 3 i cui oneri sono passati da 11mila a 14mila e 800 euro.

Sempre in giunta è stato dato il via libera definitivo (in seguito al ricevimento del parere positivo paesaggistico da parte della Regione Puglia) al piano particolareggiato per Santo Spirito. L’area oggetto si estende su una superficie di 15 ettari, delimitata a sud da via Napoli, a nord dall’antico porto, ad ovest dalla via Venezia ed a est dal vico Traversa.

Nel piano sono stati inseriti anche progetti di riqualificazione specifici, della zona di via Fiume, di corso Umberto, fino alla realizzazione di un albergo diffuso e di “corti aperte”. Per quanto riguarda ad esempio l’albergo diffuso, l’obiettivo è di incentivare l’economia locale attraverso servizi innovativi per il turismo. Tramite anche la valorizzazione del patrimonio storico dell’insediamento originario e l’apertura di visuali prospettiche sui campanili della chiesa. Ed infine sono stati inseriti interventi per riaprire le corti degli edifici più storici dell’ex frazione, situati su via Torino in particolare. Questi progetti aggiuntivi con relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria (solo per la parte pubblica) prevedono una spesa di 5 milioni di euro.

L’amministrazione Decaro ha completato il piano di Loseto e quello di Santo Spirito e il prossimo passo sarà l’approvazione del piano particolareggiato di Torre a Mare.