Un corpo riverso su un marciapiede a Bitritto: mistero sulla morte di un 27enne

Si chiamava Giovanni Palazzotto, aveva 27 anni. Viveva a Loseto, quartiere di Bari, ma è stato trovato morto questa mattina a Bitritto, all’esterno del Coffè Time di via Pietragallo. Come vi sia arrivato, se fosse da solo o in compagnia nei momenti più drammatici, ancora non si sa.

I carabinieri di Modugno, per ora, sono solo riusciti a dare un nome e un volto al corpo trovato riverso sul marciapiede, quasi ad angolo con via Sauro, dopo una segnalazione. Una prima parte del mistero è dunque stata svelata al termine degli accertamenti degli uomini dell'Arma che hanno interdetto quel tratto di strada alla circolazione veicolare. Restano, però, ancora tanti i lati oscuri. A partire dalle cause del decesso.

Varie ipotesi sulla morte

Uno dei sospetti è che il 27enne, forse in stato di ebbrezza alcolica, possa essere stato vittima di un malore fatale, ma ancora non vi sono certezze. Al vaglio ci sono le dichiarazioni del titolare del bar. Elementi utili a risalire a cosa abbia provocato la sua morte, potrebbero arrivare dalla visione dei filmati ripresi dalle telecamere della zona, acquisiti dai militari.