Università e caro affitti, prime tende a Bari degli studenti davanti all'Ateneo. Flashmob di Link

Link scende in piazza e porta gli studenti di fronte all'ingresso della facoltà di Giurisprudenza per protestare contro il caro affitti. La protesta nazionale arriva anche in Puglia. Il sindacato studentesco maggioritario organizza una manifestazione, un flashmob nel quale i ragazzi giocheranno al "Monopoli". A pagare, alla fine, sono sempre loro.

E il collettivo Cambiare Rotta ha piazzato le prime tende di fronte all'ateneo barese, dalla parte dell'ingresso di Via Crisanzio. Sono lì da ieri sera e andranno avanti. L'obiettivo è velocizzare sulla costruzione dei nuovi studentati previsti dal Pnrr e creare una società più a misura di studente.