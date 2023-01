UniBa, il rettore all'inaugurazione dell'anno accademico: «Aule più moderne e più spazi per gli studenti»

“Che cos’è una mela?”, dalla domanda di una bambina siriana una riflessione sulla conoscenza come antidoto alle disuguaglianze e ai conflitti che, azzerando la scolarizzazione, finiscono per lasciare alle nuove generazioni solo una cultura dell’odio. È stato questo il tema dell’evento inaugurale dell'anno accademico 2022/2023 di UniBa che si è tenuto questa mattina al Teatro Piccinni di Bari.

Ospite d'onore la giornalista italo-siriana Asmae Dachan, testimone diretta degli effetti devastanti della guerra.

Il tema dei conflitti

«Quello dei conflitti dimenticati è un tema doloroso, queste guerre - ha detto la giornalista - non riescono a rimanere sulle pagine dei giornali perché sono superate da altre emergenze. Il fatto che un'iniziativa così prestigiosa sia dedicata a riaccendere le luci su quei conflitti è un segnale per i giovani ma anche per noi. «L'essere umano deve ricordarsi che è dotato di raziocinio e che nessuna causa al mondo può valere la vita di una persona - ha aggiunto -. Continuare a potenziare gli armamenti non fa che contribuire a distruggere l'umanità e a danneggiare il pianeta». «Il messaggio fondamentale è rimettere al centro i diritti umani, la parola e il dialogo - ha detto -. Perché attraverso la pace e il dialogo è possibile costruire stabilità».

Il discorso del rettore

«Il nostro obiettivo è intervenire sui servizi agli studenti, in particolare sugli aspetti dell'edilizia universitaria». Lo ha detto il rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico. «Creeremo e amplieremo un maggior numero di spazi che siano di incontro fra gli studenti e fra i giovani e le imprese che ci sono vicine - ha aggiunto -. Sono previsti interventi su tutto il patrimonio edilizio, dal campus alla zona murattiana». «Abbiamo intrapreso una grande sfida - ha detto Bronzini - quella della modernizzazione e questo si vede anche nella ristrutturazione delle aule».

L'autonomia

«Siamo preoccupati dal progetto di autonomia differenziata, dall'imbarazzante deriva che sta prendendo il dibattito - ha proseguito Bronzini -. L'autonomia differenziata creerebbe un maggiore divario fra Nord e Sud, fra ricchi e poveri - ha aggiunto - fra chi può accedere alle università e chi no. Il progetto sancisce una frattura nel Paese».