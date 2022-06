Uniba, un progetto del professor Mirizzi ammesso a finanziamento Cost

Il progetto "COSMIC WISPers in the Dark Universe: Theory, astrophysics and experiments", avente come Main Proposer il professor Alessandro Mirizzi dell'Università di Bari (Dipartimento Interateneo di Fisica) e' stato recentemente ammesso al finanziamento nell'ambito del Programma intergovernativo European Cooperation in Science and Technology (COST https://www.cost.eu). Il programma COST finanzia attività finalizzate alla creazione di reti di ricerca, denominate "COST Actions" che offrono uno spazio aperto per la collaborazione tra scienziati in tutta Europa (e oltre) e danno così slancio ai progressi della ricerca e all'innovazione. Il Programma COST è bottom up, ciò significa che i ricercatori possono creare una rete basata sui propri interessi e idee di ricerca presentando una proposta all'Open Call COST. La proposta può essere in qualsiasi campo scientifico. Il progetto "COSMIC WISPers" si occupera' dello studio teorico e sperimentale di assioni e altre particelle leggere chiamate WISP ("weakly interacting slim particles") che interagiscono molto debolmente. Esse emergono in diverse estensioni del Modello Standard della fisica delle particelle. Potrebbero essere prodotte non termicamente nell'universo primordiale e sopravvivere come componenti della materia oscura.

APPROFONDIMENTI LA CLASSIFICA Ranking università: nel Mezzogiorno Bari è la seconda

L'obiettivo del progetto

Lo scopo di questo progetto è uno studio esauriente di queste WISP, in particolare assioni, e fotoni oscuri, partendo dalle loro motivazioni teoriche, alle loro conseguenze osservative indirette in astrofisica, alla loro ricerca agli acceleratori di particelle e alla loro rivelazione diretta in esperimenti di laboratorio. Le ricerche di WISP sono fortemente motivate dai nostri tentativi di comprendere la natura della materia oscura e da diverse osservazioni astrofisiche e di fisica delle particelle. È già in corso un programma sperimentale ampio, diversificato e a basso costo che ha il potenziale per una o più scoperte rivoluzionarie. Lo scopo di questo progetto è coordinare e supportare le ricerche dei WISP in modo sinergico alla frontiera tra fisica delle particelle, l'astrofisica e cosmologia. Esso fornirà una piattaforma per beneficiare degli ultimi dati provenienti da esperimenti di laboratorio e astrofisici. Offrirà anche una guida per le ricerche sperimentali e per le indagini teoriche che affrontano questioni fondamentali, come il problema della materia oscura. La COST Action "COSMIC WISPers" attualmente comprende 69 ricercatori proponenti da 34 Paesi. Oltre ai Paesi Europei che rappresentano i "Full Cost Members" sono inclusi ricercatori da Australia, Chile, Cina, Corea del Sud, Giappone, Israele, Russia, Stati Uniti e Sud Africa.