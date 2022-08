Ucraina, attesa per oggi la nave con olio di girasole

Ucraina, attesa la nave con olio di girasole. Attracco previsto per le 16. Sta già navigando lungo le coste pugliesi la nave cargo Mustafa Necati, la terza che dall'Ucraina raggiunge l'Italia dopo lo sblocco diplomatico dell'intesa di Istanbul.

L'ingresso nel porto di Monopoli, in provincia di Bari, della imbarcazione, che trasporta seimila tonnellate di olio di semi di girasole, era inizialmente previsto per le 12 ma è slittato alle 16. La nave, battente bandiera liberiana, è partita il 7 agosto dal porto ucraino di Chornomorsk, e ha fatto tappa il 10 agosto a Istanbul per i controlli di sicurezza previsti. Dal porto turco è ripartita il 12 agosto alla volta dell'Italia. Il suo carico è destinato al gruppo Marseglia, che ha sede nel Barese, e che opera anche nella lavorazione e commercializzazione di oli per uso alimentare.