Ucraina, arrivano i primi profughi: tre donne e due bambini in aeroporto a Bari. Accolti dal Comune di Molfetta

La Puglia accoglie i primi profughi arrivati oggi all'aeroporto di Bari. Si tratta di tre donne e due bambini. Sono loro i primi profughi arrivati oggi in aereo dall'Ucraina e accolti dal Comune di Molfetta.

Il viaggio della salvezza

«Nei borsoni tutto ciò che della loro vita in Ucraina sono riusciti a salvare, e sul volto la consapevolezza di essere lontani dalle bombe», si legge in una nota del Comune. Ad accoglierli, con l'assessora ai servizi sociali, Gianna Sgherza, c'erano gli operatori del Pronto intervento sociale (Pis) e gli operatori di Metropolis, che si occupano del Servizio di accoglienza e integrazione del Comune di Molfetta. Subito dopo aver lasciato l'aeroporto sono stati accompagnati in una delle strutture individuate dal Pis, dove saranno sottoposti a controlli sanitari, tampone e vaccino. Tra qualche giorno, entreranno nel programma Sprar (Sai).

«Sappiamo che arriveranno altri nuclei familiari e non faremo mancare a nessuno il nostro supporto», commenta Sgherza. «Come accaduto anche in precedenza per altre emergenze umanitarie abbiamo risposto immediatamente alla richiesta di collaborazione lanciata dal Ministero dell'Interno - aggiunge il sindaco Tommaso Minervini - . Quanto sta accadendo in Ucraina è terribile, devastante. Molfetta è e sarà sempre città dell'accoglienza».