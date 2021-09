C'è un fermo per l'omicidio di questa notte a Bitonto. Una lite finita male nella stazione di servizio di via Modugno, che ha causato la morte di Paolo Caprio, 41 anni, del posto. L'aggressore si è consegnato nel pomeriggio in caserma, è un 20enne del posto, Fabio Giampalmo, ora accusato di omicidio volontario aggravato.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati