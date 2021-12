Turno di 12 ore in sala operatoria poi l'infarto fulminante: muore un cardiochirurgo. La Cgil: “Turni massacranti”

“È venuto a mancare, all'età di 61 anni, il medico chirurgo Raffaele Sebastiani, dopo 24 ore di reperibilità e 12 ore di sala operatoria presso il Policlinico di Bari. Con il suo Lavoro, con la sua Dedizione, con la sua Vita ha onorato il camice bianco, che rappresenta la nostra divisa. Ai suoi Familiari, mi associo al grande dolore che in questo momento stanno vivendo". A darne notizia su Facebook un amico collega patologo clinico, Vito Lavolpe.

Il tour de force di 12 ore in sala operatoria

Un vero e proprio tour de force di di 12 ore in sala operatoria, poi al rientro a casa l'infarto fulminante: così è morto ieri il chirurgo 61 anni del Policlinico. Sulla base degli ultimi turni di lavoro del professionista si apprende che il medico aveva prestato servizio in ospedale dalle 8 alle 14, garantendo comunque la reperibilità di notte. Ma già poche ore dopo Sebastiani era rientrato in ospedale e per 12 ore era stato impegnato in sala operatoria per urgenze su pazienti Covid. Dunque l'infarto fulminante subito dopo il rientro a casa.

Mazzarella (Cgil): “Medici e personale sanitario sotto pressione da due anni”

Seppure al momento non sia possibile stabilire con certezza se tra il carico di lavoro e il decesso del medico vi sia un nesso di causa ed effetto, ora la Asl di Bari e i sindacati vogliono vederci chiaro. E hanno già chiesto alla dirigenza del Policlinico i turni di lavoro del medico prima del decesso. «Da due anni gli operatori sanitari sono sotto pressione con turni e un carico di lavoro non sempre sostenibili» ha rilevato Antonio Mazzarella della Cgil Medici.