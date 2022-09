Turista cade dagli scogli: attimi di paura in spiaggia

Panico, solo tanta paura per fortuna nessuna conseguenza seria: a Bari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro un uomo nel pomeriggio è caduto sui frangiflutti ed è rimasto ferito. Si tratta di un turista straniero, che è stato subito soccorso dai bagnini della spiaggia, che hanno chiamato il personale del 118, arrivato con i volontari del progetto Sale dell'associazione Gens Nova. Medicato sul posto, l'uomo non è in grave condizioni.