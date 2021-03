La madre le toglie il cellulare, lei si lancia nel vuoto: 12enne in fin di vita

Turi sotto choc. La piccola cittadina in provincia di Bari, infatti, è stata teatro del tentativo di suicidio di una bambina di 12 anni: la piccola, di nazionalità cinese, si è lanciata nel vuoto dal secondo piano della palazzina dove abita con i genitori, facendo un volo di circa nove metri. Viva per miracolo, la bambina avrebbe compiuto il tragico gesto dopo che la madre, rimproverandola, le aveva sottratto il telefono cellulare: si tratta di una ipotesi, sulla quale stanno lavorando le forze dell'ordine per capire cosa sia realmente accaduto. Tanto più che non si esclude nemmeno che il tentativo di suicidio sia legato a qualche gioco o sfida mortale sui social.

I SOCCORSI E IL RICOVERO

Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Miulli di Acquaviva, dove si trova ora ricoverata in osservazione. I sanitari stanno sottoponendola a tutti gli accertamenti del caso, necessari per individuare eventuali lesioni cerebrali. I genitori della bambina, titolari di un negozio di abbigliamento, sono molto ben integrati nella cittadina di Turi, stando a quanto riferiscono gli abitanti della zona.

LE PAROLE DELL'ASSESSORE

«Siamo costernati per quanto accaduto. Dobbiamo interrogarci davvero - ha dichiarato Fabio Topputi, assessore alle Attività produttive del comune alla Gazzetta del Mezzogiorno, che ha dato la notizia - sul perché oggi una bambina decida un gesto così estremo. Il fatto che questi ragazzini giungano a compiere gesti del genere, significa che la società ha un malessere dentro di sé. Dobbiamo adoperarci - ha detto l’assessore - affinché gesti come questo non si verifichino mai più. Tutti gli stranieri presenti nel nostro territorio mantengono ottimi rapporti con i nostri concittadini. Non riusciamo a darci una spiegazione. Non è retorico affermare che Turi era e rimane una comunità pacifica ed operosa».