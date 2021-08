Toritto, il litigio degenera in rissa fra fratelli. E spunta anche un coltello

Un litigio per motivi banali sfocia in rissa nel pieno centro della città, a Toritto venerdì sera. Tutto in famiglia, protagonisti tre fratelli, in seguito a una colluttazione nata tra i primi due, tra i quali secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Bari, intervenuti sul posto immediatamente, non correva già buon sangue.

La ricostruzione dell’accaduto: uno dei due uomini possiede una yogurteria, l’altro un ristorante. La moglie del proprietario della yogurteria avrebbe chiesto al cognato, proprietario del ristorante, di pulire alcuni bidoni dell’immondizia, che avrebbero disturbato i clienti dell’attività commerciale.



In seguito al rifiuto sarebbe nato il litigio, sfociato ben presto in rissa. I due fratelli, uno di 44 anni e l’altro di 47, sarebbero ben presto venuti alle mani, per altro con il coinvolgimento di un terzo fratello, di 54 anni, che avrebbe poi avuto la peggio nella colluttazione, riportando un’escoriazione allo zigomo sinistro. Per lui c’è stato bisogno dell’intervento degli uomini del 118.



Sarebbe intervenuto nella rissa anche un cliente della yogurteria, in un episodio che ha fatto clamore anche per la zona, essendo entrambi i locali in pieno centro cittadino a Toritto. Proprio uno dei due fratelli in seguito all’avvio della rissa avrebbe chiamato i Carabinieri, poi arrivati sul posto nel corso di pochissimi minuti, entrando nel proprio locale, per uscire nuovamente e proseguire il litigio. Nel corso della colluttazione, secondo una ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbe anche volato un coltello, poi sottoposto a sequestro. L’aggressore è stato deferito all’autorità giudiziaria per porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

Per gli altri due fratelli l’accusa è di rissa.