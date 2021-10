Turi, la consegna della droga? In monopattino. Fermato pusher 34enne

La droga in tasca e via sul monopattino a cercare acquirenti. E' stato proprio in uno di questi giri che i carabinieri del Norm, Sezione Radiomobile, hanno arrestato un pusher di nazionalità colombiana, 34 anni, la cui iniziali sono T.P. L'uomo è stato sorpreso a Turi, mentre consegnava dell'hashish a un giovane, allontanandosi poi in monopattino.

I fatti

Erano le 17 circa quando la pattuglia in circuito nel territorio di Turi si è accorta dell’atteggiamento sospetto del ragazzo, che cedeva un involucro non meglio precisato a un ragazzo in via Putignano. Alla vista dei militari, il 34enne è subito scappato a bordo di un monopattino mentre l’acquirente è stato bloccato. In tasca aveva la piccola bustina consegnatagli dal pusher con all’interno un grammo di hashish. A questo punto sono iniziate le ricerche dello spacciatore che è stato rintracciato a casa di un suo connazionale.

La droga, sottoposta a sequestro, nei prossimi giorni verrà analizzata dal laboratorio sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Bari. Terminate le formalità di rito il colombiano è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e rimesso subito in libertà dal pubblico ministero di turno.