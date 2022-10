Tumori, gli inviti allo screening inviati direttamente su smartphone

La tecnologia aiuta la prevenzione. Gli inviti allo screening per il tumore del collo dell'utero dell'Asl Bari arrivano anche tramite smartphone. È attivo da oggi il sistema Sm@rtScreening, piattaforma regionale per raccogliere via telefono le adesioni ad eseguire sia l'Hpv Dna test per le donne di età compresa fra 31 e i 64 anni che il Pap test, per le donne fra i 25 e i 30 anni.

Non solo la lettera

In aggiunta alla lettera spedita a casa tramite posta ordinaria, la Asl Bari contatta con un messaggio vocale le donne che rientrano nella popolazione target dagli screening oncologici promossi dal Dipartimento di prevenzione anche con chiamata e messaggi automatici.

«In questa maniera possiamo raggiungere tutte le donne aventi diritto - spiega la dottoressa Chiara Antonia Genco, responsabile dello Screening cervice uterina - anche quante fino ad oggi per molteplici ragioni non sono state invitate. Quindi le donne vengono chiamate sia per lettera a domicilio che attraverso una chiamata automatica con voce registrata per confermare l'appuntamento, e con uno sms il giorno prima dell'esame. Rispondete alle chiamate non sono messaggi pubblicitari».