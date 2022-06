Truffa e circonvenzione d'incapace, in 12 nei guai. Blitz della Finanza

I Finanzieri della Tenenza di Mola di Bari stanno dando esecuzione in Bari, Mola di Bari, Conversano e Fasano, ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reale, emessa dal Gip del Tribunale di Bari - nei confronti di 10 persone, di cui due in carcere e dieci ai domiciliari, per ipotesi di reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, truffa aggravata nei confronti dello Stato e circonvenzione di persone incapaci.

I sequestri

Disposti anche sequestri di beni mobili ed immobili per oltre un milione di euro. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal Procuratore della Repubblica di Bari, che si terrà presso gli Uffici sede dell'organo inquirente alle 10.30.