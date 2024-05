Truffa, propone corso di formazione ma il centro è chiuso: arrestato

Avrebbe dovuto svolgere un corso di formazione per operatori socio sanitari (Oss) e per farlo, un giovane di Molfetta, si era rivolto ad un centro della propria città, nel Barese. Ma dopo aver versato 2.800 euro, il corso non è mai partito perché il centro di formazione era stato chiuso. Per questo i finanzieri hanno arrestato un uomo di circa 40 anni, amministratore del centro di formazione, accusato di truffa e circonvenzione di incapace.

La denuncia e gli accertamenti dei finanzieri

Le indagini sono iniziate dopo la denuncia del giovane: si tratta di un molfettese con una lieve disabilità che dopo l'iscrizione e il pagamento del corso non è riuscito non solo a frequentare le lezioni ma neppure a contattare il responsabile del centro di formazione.

Gli accertamenti investigativi, coordinati dalla Procura di Trani, hanno riscontrato che il centro era ormai chiuso e che era stato anche cancellato dagli elenchi della Camera di commercio di Bari. I militari attraverso verifiche di carattere finanziario, hanno scoperto che l'indagato «pur consapevole di agire utilizzando una ditta individuale non più abilitata al rilascio della certificazione richiesta perché ormai cessata, avrebbe circuito la vittima alimentando l'aspettativa di poter fruire della formazione per il conseguimento del titolo e riscuotendo le somme a saldo nonostante l'intervenuta cessazione dell'attività".

L'uomo è stato arrestato e nei suoi confronti è stato disposto il sequestro preventivo della somma di 2.800 euro quale profitto del reato.