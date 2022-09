Tromba d'aria e grandine all'alba: cadono alberi e pali. Si contano i danni

Tempesta di pioggia, grandine e vento alle prima luci dell’alba tra Casamassima e Rutigliano. A piazzare il carico una tromba d’aria che ha abbattuto alberi, danneggiato pali della pubblica illuminazione, antenne e canne fumarie delle abitazioni. La bufera con forti raffiche di vento e pioggia si è abbattuta intorno alle 5 di questa mattina, prima dell’alba. Le due comunità di sono svegliate di soprassalto, in preda alla paura, per la violenza del temporale. Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. Non risultano esserci persone ferite. In corso invece la conta dei danni.