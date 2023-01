Trenta percettori del reddito di cittadinanza impegnati nella raccolta differenziata

Sensibilizzare la comunità in tema ambientale, in particolare per la raccolta differenziata, ed offrire un supporto ai cittadini per il conferimento corretto dei rifiuti: saranno le attività che svolgeranno a Bari 30 percettori del Reddito di Cittadinanza. Attività che rientrano nell'ambito delle iniziative legate ai Puc - i Progetti utili alla collettività.

Questa mattina è stata sottoscritta l'intesa tra Comune di Bari e Amiu Puglia spa per l'impiego di 30 persone con la funzione di “facilitatori ambientali”. Al termine del periodo di formazione, a partire da lunedì 6 febbraio, gli operatori saranno impegnati per otto ore a settimana (dal lunedì al sabato), fino a fine anno, a servizio dei progetti “Cittadinanza attiva nel riciclo dei rifiuti su postazione fissa” e “Cittadinanza attiva nel riciclo dei rifiuti su postazione mobile”.

Come saranno distribuiti

In particolare, viene evidenziato in una nota del Comune di Bari, 12 persone saranno a disposizione dei cittadini nei pressi della postazione di ecocompattatori presente a largo 2 Giugno (postazione fissa), dove è possibile conferire bottiglie di plastica, cartoni per bevande, imballaggi di vetro e scatolame di acciaio e alluminio.

Qui si occuperanno di guidare i cittadini all'uso degli ecocompattatori, al corretto conferimento dei soli imballaggi consentiti e di informarli in merito al progetto, per il quale ogni venti conferimenti è previsto un coupon da spendere presso le attività convenzionate. Le altre 18 saranno impegnate invece nelle isole ecologiche mobili presenti nei diversi quartieri della città con l'obiettivo di aiutare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti, sensibilizzandoli sull'importanza della raccolta differenziata.