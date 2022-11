Furto nella notte, rubata l'auto dell'associazione onlus: la denuncia social di Arges

Un gesto ignobile quello che è avvenuto nella notte a Trani. In via Gran Bretagna è stata rubata la Smart dell’associazione Arges, onlus che si occupa di cure palliative e assistenza domiciliare medica, infermieristica e psicologica per pazienti non guaribili.

L’associazione ha denunciato il furto sulla propria pagina facebook: «Con sforzi, sacrifici e raccolta fondi, siamo riusciti a dotarci di mezzi di trasporto che ci permette di fare consegne a domicilio e di fare assistenza a casa dei pazienti grazie qualche triste losco personaggio, al momento non potremo farlo, perché il nostro mezzo è stato rubato» hanno scritto.