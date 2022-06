Tragedia sfiorata: malore in spiaggia. Donna salvata da due bagnini

Tragedia sfiorata questa mattina asul litorale barese: una donna si è sentita male sulla spiaggia di San Girolamo ed è stata salvata da due bagnini.

Il malore tra i bagnanti

Sono stati momenti di paura quelli di questa mattina a San Girolamo sul litorale barese dove una donna, si è sentita improvvisamente male sulla battigia. Immediato l'intervento di due bagnini che lavorando per la All service. Gli addetti al salvataggio hanno immediatamente praticato un massaggio cardiaco con l'aiuto del defibrillatore presente sulla spiaggia.

Sul posto è intervenuto anche un medico presente in attesa che arrivasse il 118. La donna è stata comunque trasportata in ospedale per sottoporal ad accertamenti.