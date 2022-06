Torre Quetta, zanzare e problemi irrisolti. Proteste dei commercianti: chioschi chiusi alle 21

Protesta dei locali a Torre Quetta. Nella serata di ieri, tutte le attività presenti sulla spiaggia cittadina hanno chiuso alle 21. I motivi dietro alla protesta dipendono dalle difficoltà che si stanno avendo, legate prima alla polemica sui prezzi, poi alle diverse problematiche relative alla spiaggia, e ora sono arrivate anche le zanzare, come in tutta la città. «Torre Quetta dovrebbe essere un luogo dove potersi divertire, e dove ci siano anche eventi, non solo un posto dove venire a mangiare», sottolinea Ciro Fraddosio della pizzeria Enzo e Ciro.

Le rassicurazioni degli operatori

E dall’Ati Torre Quetta Christian Calabrese sottolinea: «Stanotte ho programmato una nuova disinfestazione per le zanzare, augurandomi che gli enormi sforzi che sta facendo l’Ati portino a dei risultati apprezzabili per concessionari e cittadini». Nei prossimi giorni, intanto, alcuni eventi della Festa del Mare si svolgeranno a Torre Quetta. L’augurio, quindi, è che da ora in poi si possa davvero ripartire.