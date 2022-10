Torino, una ragazza cade nel fiume: un poliziotto pugliese si tuffa e la salva

Una ragazza di 27 anni caduta dal ponte Amedeo II di Torino stava per annegare nelle acque del fiume Stura di Lanzo quando due poliziotti le hanno salvato la vita, tuffandosi. A raggiungerla per primo è stato l’agente Nicola Cortese, di origini bitontine. È accaduto mercoledì, era in servizio con il collega Walid Ahardane. Una chiamata ha segnalato loro che c’era una donna che si era gettata in acqua, pare volontariamente, ed era in pericolo. Veniva spinta dalla corrente del gelido fiume sempre più lontano dalla sponda.

Il salvataggio

Le operazioni di salvataggio non sono state affatto facili, fondamentale poi è stato l’intervento della squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato la donna e i due poliziotti. Immediati sono stati i soccorsi e la corsa in ospedale per i dovuti accertamenti. Oggi la donna sta meglio, i due agenti sono a riposo per qualche giorno.