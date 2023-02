Tom Cruise arriva a Bari: l'attore di Hollywood impegnato nei sopralluoghi per il nuovo film

Tom Cruise è a Bari. L'attore americano è arrivato in Puglia per i lavori di preparazione prima di girare il suo nuovo film. Cruise, reduce dal successo di "Top Gun Maverik" il sequel dello storico "Top Gun" film degli anni '90, è arrivato in Puglia, da Los Angeles, con un volo privato nella notte.

Secondo alcune indiscrezioni, però, non sarebbe la Puglia la meta finale dell'attore: dall'aeroporto, infatti, si sarebbe diretto in auto a Matera e qui starebbe effettuando i sopralluoghi per scegliere le location per il suo nuovo film. Luoghi, orari e tempistiche degli spostamenti sono praticamente "secretati": si sa solo che il suo aereo decollerà tra una settimana.

Di certo è che la voce della presenza dell'attore americano ha già fatto il giro del web ed è partita la caccia alla star. Obiettivo: poterlo vedere di persona e magari scattare un selfie.