Tom Cruise arriva a Bari: l'attore di Hollywood impegnato nelle riprese del nuovo film

Tom Cruise è a Bari. L'attore americano è in Puglia per girare il suo nuovo film. Cruise, reduce dal successo di "Top Gun Maverik" il sequel dello storico "Top Gun" film degli anni '90, è arrivato in Puglia, da Los Angeles, con un volo privato nella notte.

Secondo alcune indiscrezioni Tom Cruise ha secelto la Puglia per girare alcune scene del suo nuovo film su cui vige il massimo riserbo. Luoghi, orari e tempistiche sono praticamente "secretati".

Di certo è che la voce della presenza dell'attore americano ha già fatto il giro del web ed è partita la caccia alla star. Obiettivo: poterlo vedere di persona e magari scattare un selfie.