Tragedia a Bari, lamiera si stacca col vento e uccide una donna. Su Facebook le immagini postate dai residenti

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI - Tragedia questa mattina a Bari dove una tettoia in lamiera si è staccata ed è precipitata al suolo, colpendo mortalmente una donna di 53 anni. L'incidente è avvenuto in largo Crispi, a pochi passi dal ponte Adriatico. La donna è stata schiacciata dai pezzi della tettoia e ogni tentativo di rianimarla sono risultati vani. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla.A quanto si apprende la donna era uscita di casa in compagnia del padre per recarsi al cimitero, quando è stata violentemente colpita dal pezzo di lamiera. Il padre è rimasto illeso ma, sotto choc, è stato portato in ospedale dal 118 per accertamenti. Le forti raffiche, l’incidente e altri oggetti scaraventati in strada dalla furia del vento, anche vasi di piante volati dai balconi: sui social numerosi residenti hanno postato i video dell'accaduto.​