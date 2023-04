Incidente stradale sulla provinciale: si ribalta col trattore. Morto un 57enne

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi - 13 aprile - sulla strada provinciale che collega Terlizzi a Molfetta, in contrada Ciurcitano. Secondo una prima ricostruzione un 57enne, Pasquale Cagnetta, che stava rientrando a casa - per cause ancora tutte da chiarire - si è ribaltato col trattore ed è rimasto schiacciato.

Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto, allertati da automobilisti di passaggio, la polizia locale, i carabinieri e i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. La famiglia dell'agricoltore purtroppo era già stata colpita da una simile tragedia, il fratello di Cagnetta morì in circostanze simili nel 2017.