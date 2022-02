Terlizzi, il futuro del mercato dei fiori: progetto da 1,5 milioni di euro. Collegamenti in Rete e sistema video per vendite dal vivo

Si intitola «Future Ready - Pronti al Futuro», il progetto di rilancio del Mercato dei Fiori che il Comune di Terlizzi ha candidato ai fondi Pnrr, in seno al Patto Territoriale Conca Barese, stanziati da un bando del Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di Progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale.

Il progetto di recupero dell'area



Si tratta di un progetto del valore complessivo di 1 milione e mezzo di euro, che abbraccia l'intero centro servizi dedicato alla floricoltura situato in via Italo Balbo (11mila metri quadri coperti). Il progetto da un lato prevede l'ammodernamento e la riqualificazione edilizia del blocco servizi (l'edificio nel quale oggi sono ospitati temporaneamente gli uffici comunali), dall'altro contempla l'implementazione di moderni sistemi di supporto alla vendita a favore degli operatori (produttori, commercianti e acquirenti) con l'obiettivo di realizzare un mercato all'ingrosso di «terza generazione» completamente rinnovato sia nell'estetica, sia nei processi di vendita. Più nel dettaglio, l'intervento di risanamento edilizio riguarderà ripristino murario e nuova tinteggiatura delle facciate esterne; ripristino del manto di impermeabilizzazione della pensilina di copertura del piano terra; miglioramento del sistema di convogliamento delle acque meteoriche della copertura per riparare e prevenire le infiltrazioni.

Le vetrate esistenti, inoltre, saranno sostituite quelle ad alta efficienza energetica in un'ottica di sostenibilità e risparmio energetico. Interventi edilizi minori sono previsti anche negli spazi interni.

Le novità

Le attese maggiori riguardano i nuovi servizi per la vendita di piante e fiori. Ed è proprio su questo tema che il progetto «Future Ready-Pronti al Futuro» presenta le novità più innovative: collegamenti in rete con centri di acquisto sparsi in tutto il mondo; sistemi digitali per la tracciabilità e la certificazione della qualità; condivisione dei dati in tempo reale e commercializzazione a distanza; installazione di un sistema video nelle aree di commercializzazione che consenta di avviare le vendite dal vivo con utenti connessi anche dall'altra parte del mondo; miglioramento della logistica con l'ausilio di carrelli automatici.

«Mi rendo conto che tutto questo possa apparire come un traguardo troppo ambizioso e in questo momento troppo distante per i nostri floricoltori, ma è l'unico modo possibile per restituire alle loro realtà aziendali, per lo più a dimensione familiare, maggiore competitività sui mercati e maggiore redditività» osserva il sindaco Ninni Gemmato, che ieri mattina ha ufficialmente firmato il progetto per sottoporlo a candidatura in seno alla Conca Barese. «Quello di Terlizzi è il mercato all'ingrosso di fiori e piante tra i più importanti d'Italia: il nostro obiettivo è cogliere la straordinaria opportunità del Pnrr per allineare le metodologie di vendita attuali agli standard attualmente richiesti dai mercati internazionali. L'introduzione delle nuove tecnologie nel Mercato dei Fiori è una soluzione davvero fattibile che può aiutare le nostre aziende locali a intercettare nuovi segmenti di mercato e a rendere il nostro Mercato dei Fiori più attrattivo e più vivo». «Lo so bene che i nostri floricoltori attendono da troppo tempo una svolta, ma l'unica possibilità per rilanciare il Mercato è provare a fare una rivoluzione' culturale e tecnologica. Servono ovviamente risorse economiche importanti come quelle offerte dal Pnrr e un progetto di medio-lungo termine come è questo che abbiamo candidato. Abbiamo un'opportunità epocale e vogliamo crederci».

