De Chirico vince a mani basse a Terlizzi. Giovinazzo, sarà ballottaggio

Michelangelo De Chirico (in foto) è il nuovo sindaco di Terlizzi, che torna nelle mani del centrosinistra dopo dieci anni dall'ultima volta. Stima ancora parziale, non è ancora chiaro il risultato finale ma il rappresentante del fronte compatto tra Dem e Movimento 5 Stelle guida con oltre il 78% delle preferenze degli elettori. Seguono Nino Allegretti, attorno al 13% e Pietro Ruggiero all'8%. De Chirico ha già pubblicato un video sui social, annunciando la sua elezione: alle 20.30 previsto un comizio di ringraziamento in piazza.

Giovinazzo verso il ballottaggio

A Giovinazzo sarà ballottaggio, salvo sorprese al momento imprevedibili. Michele Sollecito è attorno al 41%, con il supporto di Forza Giovinazzo e della lista "Con". Daniele De Gennaro segue con il 38% e Maria Rosaria Pugliese è rimasta poco sotto il 20% (candidata anche per il Pd, oltre ad alcune civiche, tra cui Popolari per Emiliano).