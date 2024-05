I conducenti di taxi che usufruiscono della cosiddetta seconda guida non dovranno più cedere il posto alle vetture che effettuano un singolo turno, ma avranno le stesse prerogative dei titolari, ampliando l’offerta del trasporto nell’orario compreso tra le 20 e le 3, in tutta la città. È quanto prevede il provvedimento firmato ieri dal direttore della Ripartizione Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive, Michele Cassano che da una parte punta a ridurre le richieste di taxi inevase e dall’altra a incentivare il rilascio delle licenze per la doppia guida, ad oggi ferme a quattro.

Il regolamento

La determina arriva dopo il periodo di sperimentazione avviato dal Comune l’1 aprile scorso. In quell’occasione, Palazzo di Città ha dato l’ok alla seconda guida, con l’obbligo di mettersi in coda alle vetture “ordinarie” del turno B, quello che copre la fascia oraria dalle 20 alle 3. La sperimentazione iniziale prevedeva, comunque, che i taxi a doppia guida potessero circolare fino alle fine del turno B solo per le corse dell’aeroporto, mentre per il resto della città la circolazione era autorizzata solo fino alle 24. Le misure sono risultate insufficienti a soddisfare la domanda, che con l’impennata dei flussi turistici è sensibilmente aumentata.

La città di Bari soffre di una cronica carenza di offerta in materia di servizio taxi, che ha portato l’amministrazione a bandire una gara per il rilascio di nuove licenze a novembre, dopo una lunga fase di interlocuzione con la categoria. In tutto le licenze sono aumentate soltanto del 13%, una percentuale che è ritenuta troppo bassa, sia in relazione all’aumento dei flussi turistici sia, soprattutto, in vista del G7.

L’evento, di base nella provincia di Brindisi, vedrà intensificarsi l’arrivo di visitatori anche Bari. All’appuntamento, è stato il grido d’allarme di residenti e forze politiche nei giorni scorsi, il capoluogo rischia di arrivare impreparato, soprattutto sul piano della mobilità. Carenze a cui, ora, l’amministrazione comunale intende sopperire.

Ma c’è anche altro. La città di Bari, si legge nelle motivazioni che hanno portato al nuovo regolamento per la doppia guida, da aprile a dicembre «è interessata da un consistente afflusso di turisti che apprezzano le bellezze artistiche, anche per la concomitanza di importanti appuntamenti convegnistici, eventi di rilevanza cittadina come le celebrazioni per il Santo Patrono, concerti di artisti di fama internazionale». Circostanze che, prosegue il provvedimento firmato da Cassano, comportano «un notevole incremento della domanda di trasporto pubblico sia di linea che non di linea, non adeguatamente supportato dalla turnazione taxi in vigore».

Da qui, dunque, la necessità di modificare la disciplina della seconda guida, così come delineata ad aprile scorso. Nella pratica, i conducenti delle vetture in seconda guida saranno considerati alla pari dei titolari, andando ad aumentare il numero di corse. Inoltre, il provvedimento estende ulteriormente la fascia oraria di lavoro per i titolari di seconda guida. Questi potranno circolare fino alle 3 non solo da e per l’aeroporto, come accade già dall’1 aprile, ma anche per le corse in tutta la città. Anche queste autorizzazioni vengono inquadrate come una fase di sperimentazione che andrà avanti fino al 31 dicembre, con la possibilità di una proroga per altri 24 mesi. La misura mira ad assicurare quindi «un livello di offerta del servizio taxi adeguato a soddisfare l’esigenza di mobilità degli utenti, soprattutto in alcuni luoghi e in particolari ore della giornata».

