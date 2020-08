Maxi tamponamento sulla statale: sette auto coinvolte, due feriti. Code per chilometri

Ultimo aggiornamento: 11:39

Maxi tamponamento lungo la statale 16, fra Mola di Bari e Torre a Mare, nel Barese, in direzione di Foggia. Sette le auto coinvolt in quattro distinti incidenti e, due le persone ferite, con lunghe code nel giorno di Ferragosto. Sul posto il personale del 118 per soccorrere le persone coinvolte nell’incidente. Anas e Forze dell’ordine sono al lavoro per il ripristino della normale circolazione.Si tratta quindi - come ha precisato la Polizia stradale - di quattro distinti incidenti, avvenuti a poca distanza l'uno dall’altro, tutti all’altezza di Mola di Bari.