Sui muri della scuola scritte offensive contro il ministro Valditara

Scritte offensive contro il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sono comparse sui muri dell'istituto superiore Romanazzi di Bari. «Agli studenti di Bari, ma non solo, lo dico da giovane - afferma in una nota il deputato Luca Toccalini, coordinatore nazionale della Lega Giovani - ci sono ben altri modi per protestare e far valere le proprie ragioni. Imbrattare i muri con scritte ingiuriose e immagini assurde di un nostalgico comunismo, sono semplicemente atti stupidi che alimentano inutilmente l'odio. Non si portano avanti le battaglie minacciando le persone». «Al ministro Valditara - conclude - va tutta la mia solidarietà e il ringraziamento per aver già dato prova del suo spessore istituzionale e umano».