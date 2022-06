Contromano sulla ss16: la polizia mette in salvo un 89enne

Contromano sulla strada statale 16: un miracolo, la buona sorte e l'intervento della polizia stradale hanno evitato il peggio. Per fortuna è finita bene, l'episodio è avvenuto domenica mattina all'altezza di Polignano, in direzione Brindisi: un uomo di 89 anni era sulla corsia di sorpasso contromano.

L'intervento della polizia stradale

È stato tempestivo l'intervento della polizia stradale, impegnata nei servizi per lo "slalom dei Trulli". Gli uomini della stradale hanno bloccato le auto che arrivavano, con tanto di sirena e segnalazione luminosa e sono riusciti a scortare, poi l'uomo in salvo. L'89enne ha dichiarato di aver imboccato la corsia opposta per errore. Aveva una regolare patente di guida valida.