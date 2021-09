Stop alle multiproprietà, i De Laurentiis costretti a cedere una tra Bari e Napoli entro il 2024

"Abbiamo stabilito per il futuro il divieto assoluto di qualsiasi multiproprietà", spiega il presidente della Figc Gabriele Gravina a margine del Consiglio Federale di oggi.

Il Bari tra i casi di multiproprietà

Nel mirino anche il Bari, che al momento è di proprietà della famiglia De Laurentiis, come il Napoli. E ora che succede? Il presidente della Figc spiega: "Abbiamo sancito il principio per gli unici due casi ufficiali esistenti (Bari e Mantova, ndr), concedendo più di due anni e mezzo di tempo per avviare un percorso di cessione di una delle due società". Insomma: è tempo di fare una scelta, nessuno potrà avere due società nel calcio professionistico. La Figc dà seguito alle parole degli ultimi giorni, che in realtà si trascinano ormai da settimane, e mette al bando la multiproprietà nel calcio. I casi più urgenti da risolvere sono due e uno dei due riguarda il Bari, che condivide la proprietà della società con il Napoli.

Ci sono quasi tre anni per risolvere il dilemma, ma intanto è già tempo di iniziare a chiedersi cosa succederà. E qualcuno, a Bari, è già preoccupato.