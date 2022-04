Dagli Stati Uniti a Bari, il giro in città su un'auto d'epoca per due turisti: «Guidate come pazzi»

Un giro su un'auto storica, su una Fiat, nel cuore di Bari, con "Velo service", un servizio turistico. A una coppia di americani è bastato questo per capire che «Qui guidate come pazzi». Eppure i due hanno ammesso: «Volevamo essere parte di questo gioco su una Fiat». La storia è stata condivisa dall'agenzia turistica sul proprio profilo Facebook, raccogliendo diversi like e tanta simpatia, per una coppia che ha voluto girare Bari in questo modo.

Un'altra testimonianza evidente di come l'ultimo weekend abbia riportato i turisti in giro per le nostre città.