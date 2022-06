Statale 16, stop ai cantieri: dal 15 giugno tornano le quattro corsie

Il fine settimana dell'11 e del 12 giugno dovrebbe essere l'ultimo in cui ci saranno problemi sulla Statale 16, almeno stando a quanto promesso da Anas durante la riunione del Cov (Comitato operativo viabilità) tenutosi ieri mattina in prefettura a Bari. Una riunione in forma allargata, in quanto erano presenti anche l'assessore regionale ai trasporti, Anita Maurodinoia, e i vertici della polizia locale di tutte le città interessate: Mola di Bari, Monopoli e Polignano a Mare.

Un incontro breve (durato circa un'ora) in cui sono state analizzate le diverse criticità presenti a causa dei cantieri nel tratto da Cozze a Polignano, e gli eventuali accorgimenti da poter realizzare per evitare che quanto accaduto negli scorsi fine settimana (soprattutto quello del 2 giugno) possa ripetersi.

«Percorsi alternativi o complanari»

«Questa è la prima volta che la Regione Puglia partecipa al Cov - sottolinea l'assessore Maurodinoia - abbiamo fatto il punto della situazione e come Regione abbiamo chiesto ad Anas di adottare misure che possano garantire la fluidità del traffico e la sicurezza sulla Statale 16. Tra le ipotesi quella di far utilizzare percorsi alternativi o complanari, al momento poco utilizzate». «Inoltre - prosegue l'assessore - abbiamo chiesto di posizionare pannelli a messaggio variabile, per avvisare gli automobilisti, e l'utilizzo di un maggior numero di personale a supporto degli stessi. Lo scorso weekend, purtroppo, abbiamo assistito ad una situazione in cui gli automobilisti sono rimasti incolonnati per diverse ore sotto un sole cocente, e non deve ripetersi».

Stando a quanto emerso, dal 15 giugno al 15 settembre, per tutto il periodo estivo, Anas ha confermato la volontà di sospendere i lavori in carreggiata, continuando a lavorare fuori dalla sede stradale. In questo modo, per i tre mesi in oggetto, la statale tornerà ad essere a quattro corsie. «Abbiamo confermato che dal 15 giugno restituiremo le quattro corsie nel tratto compreso tra Cozze e Polignano a Mare - spiega Vincenzo Marzi, responsabile struttura territoriale di Anas Puglia - questa era una attività già pianificata nel momento in cui abbiamo iniziato i lavori, e già da questo fine settimana contiamo di anticipare la riduzione del cantiere di circa due chilometri». «Questi lavori sono molto importanti aggiunge in quanto riguardano la riqualificazione e messa in sicurezza dell'intero itinerario tra Bari e Lecce, con interventi sullo spartitraffico centrale, l'impianto di illuminazione, le barriere laterali e la pavimentazione, oltre che nella realizzazione della fibra ottica».

Cantieri limitati

Già in una precedente riunione del Cov era stato stabilito di intervenire con cantiere contenuti e limitati, lavorando su piccoli tratti, cercando di limitare i disagi. Anche se tali accortezze, almeno finora, non sembrano aver avuto il risultato sperato. «Dal 15 settembre ricominceremo i lavori conclude Marzi e dovremo intervenire su altri tratti, considerando che faremo tutto il percorso da Bari a Monopoli. Procederemo per il tempo necessario per completare i lavori, nel rispetto delle esigenze della viabilità, considerando che si tratta di lavori che interessano una strada fortemente trafficata».

Sull'argomento, in conclusione, è intervenuto anche il prefetto Antonia Bellomo: «Questa riunione è stata fatta proprio perché sono state rilevate delle criticità. Da sottolineare che questi lavori erano necessari, in quanto servono per incrementare la sicurezza della strada a tutela dei cittadini. Indubbiamente, la stagione estiva molto anticipata ha creato un afflusso di traffico notevole che ha stressato questo tratto di strada, già normalmente interessato da un traffico sostenuto. Abbiamo cercato, insieme, delle soluzioni per questo fine settimana». «Anas ha confermato conclude Bellomo - che il disagio dovrebbe essere contenuto al weekend che abbiamo davanti. Questa riunione è stata, comunque, importante per porre le basi per i lavori che proseguiranno alla fine della stagione estiva».