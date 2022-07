A fuoco un camion che trasportava legna: code chilometriche sulla Statale 16

Primo pomeriggio di fuoco sulla Statale 16, direzione Bari, al confine tra i territori di Monopoli e Polignano a Mare. Un camion con tanto di rimorchio di una ditta di Brindisi che trasportava legna ha preso fuoco mentre era in marcia. Pare che a scatenare l'incendio le scintille provocate dallo scoppio di un pneumatico subito sotto la motrice. L'autista, accortosi di quello che stava accadendo, ha subito accostato nella prima piazzola di sosta disponibile lanciando l'allarme. Sul posto si sono portate immediatamente le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli. Intanto la statale, per motivi di sicurezza, è stata bloccata al transito nelle vicinanze del mezzo incendiato. Ci sono voluti diversi minuti per spegnere le fiamme che hanno parzialmente distrutto il mezzo pesante. Illeso l'autista. Anche alcuni arbusti sulla complanare attigua sono andati a fuoco complicando ulteriormente il lavoro dei vigili del fuoco.

Statale 16, code chilometriche

Notevoli i disagi alla viabilità con code chilometriche che si sono formate sulla trafficata arteria. Si sono registrati anche alcuni tamponamenti per fortuna senza feriti ma che hanno ulteriormente rallentato il traffico. Anche sulle complanari si sono registrati disagi perché molti automobilisti le hanno imboccate per evitare la coda. Una volta spente le fiamme, comunque, la Statale è stata riaperta. Sul posto, per effettuare i rilievi di rito, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monopoli supportati da una volante della Polizia di Stato per la viabilità.