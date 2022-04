Statale 16, disagi e rallentamenti: cantieri fino a giugno

Gli automobilisti che transitano sulla statale 16 dovranno avere ancora pazienza. Entro la metà di giugno sulla statale 16 tra Bari e Monopoli infatti saranno chiusi i cantieri in corso e che stanno creando disagi alla circolazione. Lo ha assicurato l'Anas oggi durante un incontro con l'assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, riunione sollecitata dalla Regione dopo le proteste degli automobilisti.

«Pur non trattandosi di cantieri e lavori di competenza regionale, ma di competenza di Anas - spiega l'assessora - abbiamo cercato di capire cosa stesse succedendo. Anas ci ha subito garantito che entro la metà di giugno sui cantieri di Cozze, Polignano e Fasano verrà ripristinata la regolare circolazione a due corsie per senso di marcia e che la piena fruibilità delle quattro corsie verrà garantita fino alla metà di settembre. Nel frattempo proseguiranno i lavori solo al di fuori della sede viabile, non essendo possibile lavorare in notturna sulla sede stradale una volta tolti i new jersey che delimitano e riducono le corsie. Una buona notizia per i viaggiatori, gli operatori turistici e tutti coloro un pò spaventati all'idea di un'estate rovente bloccati sulla Statale».

I lavori che Anas sta eseguendo, finanziati con fondi ministeriali, consistono nel rifacimento dello spartitraffico centrale, nella sostituzione delle barriere laterali, nel rifacimento dei portali di tutta la segnaletica e della pavimentazione stradale, nella sistemazione idraulica e nel recupero strutturale di ponti e viadotti nelle parti ammalorate. I lavori sono suddivisi in 5 lotti funzionali, tutti appaltati per complessivi 250 milioni di euro e frazionati in 14 stralci operativi, di cui quattro sono in corso di esecuzione dallo scorso febbraio per circa 40 milioni di euro.

