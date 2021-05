Strage di Mottarone, stasera a Triggiano le salme di Roberta e Angelo

Arriveranno stasera a Triggiano (Bari) le salme di Roberta e Angelo, la coppia di coniugi coinvolta nella tragedia del Mottarone.

Angela Pistolato, 40 anni, e Angelo Vito Gasparro, 45 anni, erano nella funivia di Stresa Mottarone, in Piemonte, che ha causato la morte 14 persone. Originari del comune alle porte di Bari, si erano trasferiti in Lombardia nel 2012 per completare gli studi e per motivi professionali.

Il rito secondo i Testimoni di Geova e il lutto cittadino

Le due salme saranno portate nel cimitero comunale di Triggiano e domattina si svolgerà il rito funebre secondo i canoni dei Testimoni di Geova. Nessuna cerimonia pubblica; il sindaco Antonio Donatelli ha comunque proclamato il lutto cittadino. Roberta Pistolato, medico, era impegnata nel sociale e aveva fatto parte per diversi anni del gruppo scout «Triggiano 2». I suoi genitori vivono a Triggiano, nel quartiere Casalino: la sua famiglia lo scorso dicembre è stata colpita da un altro lutto, una delle due sorelle di Roberta era deceduta per complicanze da Covid-19.