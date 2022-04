Stadio San Nicola, record di presenze: quasi 26mila per la promozione del Bari in Serie B

Nuovo record stagionale di presenze allo stadio San Nicola di Bari per l'ultima gara del campionato di Lega pro del Bari (promosso in B) contro il Palermo: sugli spalti dello stadio disegnato da Renzo Piano si sono registrati oggi ben 25.872 spettatori, dato che ha superato il precedente exploit per il derby con l'Andria (24.332 presenze). Il Bari ha così confermato il record di presenze per una gara stagionale della serie C.

Coreografia con le bandiere

All'ingresso delle formazioni in campo la curva nord, la tribuna est e la tribuna ovest hanno dato vita ad una festosa coreografica con venticinquemila bandiere biancorosse mentre è stato esposto lo striscione con la scritta «la nord è il cuore del Bari, noi il cuore della nord», sulle note dell'inno del club «Bari grande amore», cantato da Sabino Bartoli.

La partita

Il Palermo ha espugnato il San Nicola, battendo il Bari per 0-2, al termine di una partita equilibrata seppur giocata con ritmi blandi. I siciliani sono passati in vantaggio al 25' con un euro-gol a volo dell'ex Floriano e hanno raddoppiato nella ripresa su rigore trasformato da Brunori (concesso per fallo di mano di Botta in area). I pugliesi, primi in classifica e già promossi in B, hanno provato nel finale ad accorciare le distanze con una conclusione di Antenucci, deviata in angolo dal portiere rosanero Massolo.

Con questa vittoria la squadra di Baldini chiude la stagione al terzo posto in classifica, superando l'Avellino fermato a Foggia.