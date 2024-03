Sparatoria a due passi dalla scuola elementare: un ferito

Colpi di pistola e attimi di terrore questo pomeriggio a Gravina in Puglia. A pochi passi dalla scuola primaria San Domenico Savio si è verificata una sparatoria. Al momento sono pochissime le informazioni che trapelano. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Gravina che al momento stanno cercando elementi utili per ricostruire l'accaduto e per rintracciare i responsabili. Secondo alcuni testimoni ci sarebbe almeno una persona ferita. Una delle ipotesi al vaglio, ma ancora non confermata dagli inquirenti, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra giovani spacciatori.