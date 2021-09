Sparatoria a Palo del Colle, operaio ferito ad un braccio

E' stato ferito ad un braccio un operaio 39enne vittima di una sparatoria a Palo del Colle in provincia di Bari.

La sparatoria e la corsa in ospedale

Un operaio di 39 anni è rimasto ferito lievemente ad un braccio durante una sparatoria avvenuta questa mattina a Palo del Colle, nel Barese. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per tentare di ricostruire la dinamica dei fatti. A coordinare le indagini è il pm di turno Ignazio Abbadessa. L'episodio è avvenuto in via Caracciolo. L'uomo ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale Di Venere di Carbonara. A quanto si apprende, l'operaio, quando è stato colpito, era a bordo di un camion e stava uscendo da un cantiere. I proiettili hanno colpito il mezzo e poi, di striscio, il conducente. Sarebbero stati esplosi complessivamente 5 colpi calibro 7.65.

