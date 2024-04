Bari, ucciso in un agguato il nipote del boss Capriati

Un uomo è stato ucciso questa sera a Torre a Mare, frazione di Bari, nei pressi della piazza principale. La vittima sarebbe stata raggiunta da quattro proiettili.

Come riporta l'Ansa, la vittima sarebbe Raffaele "Lello" Capriati, figlio di Sabino e nipote di Tonino Capriati, quest'ultimo boss storico dell'omonimo clan mafioso di Bari vecchia.

Capriati è stato condotto al Policlinico di Bari dove è deceduto. Sul posto sono al lavoro uomini della squadra mobile della Questura di Bari, coordinati dai magistrati della Dda. Capriati era stato scarcerato qualche tempo fa dopo aver scontato 17 anni per concorso nell'uccisione di Michele Fazio, il 15enne ucciso per errore a Bari vecchia il 12 luglio 2001.

Sul posto la polizia e gli uomini del 118: la vittima era stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni. Poi il decesso. La sparatoria è avvenuta in via Bari, non lontano dal lungomare.